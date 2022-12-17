جدة - نرمين السيد - قال محمود الأفندى، الكاتب والباحث السياسى، إن الأزمة الروسية الأوكرانية، أصبحت أزمة طويلة الأمد، حيث الصراع قائم بين حلف الناتو بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.





وأضاف "الأفندى"، خلال مداخلته من موسكو، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا يعنى أن أوكرانيا وضعت نفسها بين أكبر قوتين فى العالم، ما يطيل من أمد الأزمة. وتابع، أن الازمة تحولت لصراع استنزاف لقوى الطرفين، ويحول العالم إلى عالم متعدد الأقطاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باحث سياسى: الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت أزمة طويلة الأمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.