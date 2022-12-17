شولتز يفتتح أول محطة عائمة للغاز الطبيعى فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" على موقعها الإلكترونى، أشاد شولتز ووزراء آخرون بالمشروع باعتباره دليلًا على "السرعة" الجديدة لأكبر اقتصاد فى أوروبا، وذلك رغم الانتقادات التى يواجهها افتتاح المرفأ العائم من قبل نشطاء حماية البيئة.

وخلال كلمته فى مدينة فيلهلمسهافن، أشاد "شولتز" بمدى سرعة بناء المنشأة التى تم بناؤها قبالة ساحل بحر الشمال فى وقت قياسى أقل بقليل من 10 أشهر، مشيرا إلى أن المشروع يظهر أن ألمانيا "قادرة على بدايات جديدة والسرعة".

وأضاف المستشار أن مشروعات الغاز الطبيعى المسال الألمانية ستساعد فى جعل البلاد "مستقلة عن خطوط الأنابيب القادمة من روسيا".

وفى السياق نفسه، حضر الاجتماع وزير الاقتصاد الألمانى روبرت هابيك ووزير المالية كريستيان ليندنر ورئيس وزراء ولاية ساكسونيا السفلى ستيفان ويل.

ومن جانبه، قال هابيك: "نتخذ خطوة هامة للغاية اليوم لتأمين إمدادات الطاقة فى ألمانيا"، مؤكدا أن الحكومة الألمانية "تدفع نحو مصادر الطاقة المتجددة" بنفس الحماس.

جدير بالذكر أن شولتز أعطى الضوء الأخضر لمشروعات الغاز الطبيعى المسال فى 27 فبراير من هذا العام، بعد أيام فقط من انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا.

ومن المقرر أن تغذى المنشأة الجديدة فى فيلهلمسهافن ما يقدر بنحو 6 % من الطلب الألمانى على الغاز الطبيعى كل عام، حيث يعد افتتاح محطة استيراد الغاز الطبيعى المسال علامة فارقة فى خطط ألمانيا لإيجاد مصادر بديلة للغاز الطبيعى، بحسب "دويتشه فيله".

وتشمل محطة الغاز الطبيعى المسال الجديدة سفينة مجهزة بشكل خاص تسمى وحدة التخزين وإعادة التحويل إلى غاز عائم، ورست هذه السفينة، الخميس الماضى، وعلى متنها 165 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعى المسال.

وعلى الجانب الآخر، انتقدت جماعات حماية البيئة بشدة حكومة شولتز فى تكثيف مصادر الطاقة من الوقود الأحفورى ضمن سعيها لملء فجوات الطاقة التى خلفتها الإمدادات الروسية إلى ألمانيا والتى كانت شحيحة هذا الشتاء.

ورأى الاتحاد الألمانى للبيئة والمحافظة على الطبيعة "BUND"، أنه يجب أيضًا تطبيق نفس السرعة التى تم بها بناء محطة الغاز الطبيعى المسال فى "التخلص التدريجى من طاقة الوقود الأحفورى"، مشيرة إلى أن افتتاح المنشأة ليس سببا للاحتفال.

جدير بالذكر أن منشأة الغاز الطبيعى المسال التى افتتحت، اليوم السبت، هى الأولى من بين 5 محطات من المقرر افتتاحها نهاية العام المقبل، على أن تكون فى مدن برونزبوتيل وستاد ولوبمين الشمالية، على أن تكون تلك المحطات عند الانتهاء من إنشائها قادرة على توفير ثلث احتياجات ألمانيا من الغاز الطبيعى.