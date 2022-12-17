العالم اليوم - الاتحاد الأوروبي يتفق على شراء الكهرباء من هذه الدولة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 ديسمبر 2022 07:27 مساءً - أعلنت أذربيجان أنها ستزود الاتحاد الأوروبي بالكهرباء من خلال كابل بحري جديد، وفقاً لاتفاق تمّ توقيعه السبت في رومانيا يهدف إلى تنويع موارد التكتّل، وذلك بعد اندلاع الأزمة في أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في بوخارست "قررنا إدارة ظهورنا للوقود الأحفوري الروسي والالتفات نحو شركائنا الموثوقين في مجال الطاقة".

لم يتمّ تحديد الإطار المالي والفنّي للاتفاق في البيان الذي نشره الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس على هامش اجتماع بين مختلف الأطراف الموقّعة.

وينص الاتفاق على افتتاح موقع البناء في شهر سبتمبر 2023 للتشغيل في أقرب وقت ممكن في العام 2029.

ويبلغ طول الكابل 1195 كيلومتراً ويغمره البحر الأسود بالكامل تقريباً.

ويجب أن يربط الكابل بين أذربيجان وهنغاريا عبر جورجيا ورومانيا.

وقال رئيس الوزراء في هنغاريا، فيكتور أوربان: "نستعدّ لبناء أطول كابل كهربائي بحري".

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير الماضي، يضاعف الاتحاد الأوروبي شراكاته الاستراتيجية مع دول منتجة مختلفة في محاولة لتقليل اعتماده على المحروقات الروسية.

وقال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، إنّ الأمر مرتبط بـ"مساهمتنا في أمن الطاقة الأوروبي" وبـ"جسر جديد بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان".

ويشكّل الكابل "طريقاً جديداً مليئاً بالفرص" بالنسبة لجورجيا "الدولة ذات الوجهة الأوروبية" والتي يمكن أن تصبح "مركزاً للطاقة"، وفقاً لفون دير لايين.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية إنه سيجعل من الممكن نقل الكهرباء "إلى جيراننا مثل مولدافيا وأوكرانيا وسيُسهم في تحديث نظام الطاقة الأوكراني".

ويغطّي الاتفاق مجالات أخرى للتعاون، مثل "تقنيات الطاقة الجديدة" و"إنتاج الهيدروجين" و"توسيع البنية التحتية للنقل"، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة الرومانية.