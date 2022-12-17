روسيا تطالب الاتحاد الأوروبي برفع كل العقوبات المعرقلة للصادرات الزراعية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي جروشكو، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي يتعين عليه رفع جميع العقوبات المفروضة ضد روسيا والتي تعيق الصادرات الزراعية.

وأضاف جروشكو في تصريح خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية "ما زلنا نعتقد أن على الاتحاد الأوروبي أن ينفذ بالكامل التزاماته المنصوص عليها في مذكرة اسطنبول بشأن رفع جميع القيود المفروضة على صادرات الغذاء والحبوب من أجل تعزيز الأمن الغذائي العالمي".

وتابع الدبلوماسي الروسي قائلا إن "تحقيق الهدف يتطلب الرفع القانوني لجميع العقوبات المفروضة التي تعيق تسليم الحبوب والأسمدة الروسية، وكذلك السلع اللازمة لإنتاجها، بدلًا من تقديم الإيضاحات والتوصيات أو ترك القرار لتقدير الدول الأعضاء".

وبحسب قوله، فإن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى رفع كل من العقوبات المباشرة وغير المباشرة لضمان تصدير السلع الزراعية دون عوائق، مشيرا إلى أن ذلك "يشمل خدمات النقل، وإمكانية دخول السفن الروسية إلى الموانئ الأجنبية، وقضايا التأمين، وقيود المعاملات على الشركات الزراعية الروسية والكيانات القانونية والأفراد، فضلًا عن ضرورة رفع العقوبات المفروضة على البنك الزراعي الروسي وإعادة ربطه بنظام سويفت المالي العالمي".

وشدد نائب وزير الخارجية الروسي أنه "إذا كان الاتحاد الأوروبي مهتمًا حقًا بتعزيز الأمن العالمي، يتعين عليه رفع عقوبات الاستيراد المفروضة على روسيا والتي تستهدف الآلات الزراعية وقطع غيار الجرارات وماكينات الحصاد".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن، أمس الجمعة، عن مجموعة أخرى من العقوبات ضد روسيا، وهي حزمة العقوبات التاسعة منذ بداية العام الجاري، وبعد العقوبات الجديدة ارتفع عدد الروس على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي إلى 1386 شخصا، كما بلغ عدد الكيانات المفروض ضدها عقوبات إلى 171 كيانا.