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أردوغان: قاموس المعارضة التركية لا يحوي سوى الفشل

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن قاموس المعارضة التركية لا يحمل في طياته سوى الفشل في تحقيق أي إنجاز.
وأضاف أردوغان: "في قاموسنا يوجد إنجاز المشاريع والتقدم في كل المجالات داخليا وخارجيا، ولكن في قاموس المعارضة التركية لا يوجد سوى الفشل وعدم تحقيق أي إنجاز".

وتابع: "نحن نعرض أمام شعبنا قبل الانتخابات إنجازاتنا وما حققناه.. وحتى الآن لم تعلن المعارضة التركية مرشحها للانتخابات الرئاسية، رغم مطالباتنا المتكررة بإعلان مرشحهم".

وأضاف: "مرة أخرى، أطالب أحزاب المعارضة التركية الستة بإعلان مرشحها للانتخابات القادمة".

وأكد أن بلاده تعزز سطوع نجمها في السياسة الخارجية مع كل أزمة تحدث في العالم.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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