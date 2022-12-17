الصحة الأمريكية: معدل الإصابة بمرض باركنسون أعلى بنسبة 50% من السابق

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - قالت وزارة الصحة الأمريكية، إن معدل الإصابة بمرض باركنسون، أعلى بنسبة 50% من التقديرات السابقة.

ووفقًا لـ رويترز، من المرجح أن يكون العدد السنوي لتشخيص مرض باركنسون الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلى بنسبة 50% مما كان متوقعا، بناء على تحليل واسع لمطالبات التأمين والنمو السكاني.

وفي وقت سابق، أشارت دراسات أمريكية أصغر بكثير أجريت في منتصف الثمانينيات إلى أن ما يقرب من 60 ألف شخص مصاب بمرض باركنسون كل عام.

وقال جيمس بيك، كبير المسئولين العلميين في مؤسسة باركنسون، إن الرقم في عام 2020 كان على الأرجح أقرب إلى 86 ألفًا، وسيقترب من 90 ألفًا هذا العام.

ومرض باركنسون، ثاني أكثر الأمراض التنكسية العصبية فتكًا بعد مرض الزهايمر، ويسبب الإعاقة وغير قابل للشفاء.

ويأمل الباحثون أن يساعد توثيق الأرقام الأعلى، مؤسسة باركنسون ومجموعات الدعوة الأخرى مثل مؤسسة مايكل جيه فوكس لأبحاث مرض باركنسون، في الحصول على تمويل متزايد للبحث والحصول على الرعاية.

ولتحديث العدد التقديري للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض، حلل فريق بيك البيانات من قواعد بيانات التأمين الصحي الكبيرة والدراسات الصحية طويلة الأجل لأكثر من 15 مليون بالغ في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفي أونتاريو بكندا، في عام 2012.

وفي كل عام، يتم تشخيص مرض باركنسون في 47 إلى 77 من كل 100 ألف بالغ فوق سن 45 وفي 108 إلى 112 من كل 100 ألف من عمر 65 وما فوق، حسبما أفادت الدراسة.

وقال جيمس بيك، كبير المسئولين العلميين في مؤسسة باركنسون، إن المعدل المرتفع لدى كبار السن، ليس مفاجئًا لأن العمر هو أكبر عامل خطر للإصابة بالمرض.