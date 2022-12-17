العثور على 31 قطعة مجوهرات ثمينة سرقت من متحف Green Vault الألماني

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - أعلنت الشرطة الألمانية عثورها على جزء كبير من المجوهرات المسروقة عام 2019 من متحف Green Vault الحكومي في ألمانيا.

وأفادت صحيفة أن الجهات الأمنية من دريسدن وولاية ساكسونيا الفيدرالية صادرت 31 قطعة في برلين. من بينها العديد من المجوهرات.

قة أكثر من 450 قطعة نقدية ذهبية من متحف شهير في ألمانيا

وتم تسليم المواد التي تم العثور عليها إلى عاصمة ولاية ساكسونيا دريسدن، وسيجري فحصها من قبل الخبراء للتأكد من حالتها.

وجرت عملية السرقة في 25 نوفمبر 2019. حيث تم سرقة ثلاث مجموعات من المجوهرات، وتضمنت حوالي 100 قطعة، ورجحت صحيفة "Bild" الألمانية بأن قيمة المسروقات تبلغ حوالي مليار يورو، واصفة إيها بأنها "قد تكون أكبر عمليات السرقة للفنون منذ الحرب العالمية الثانية".