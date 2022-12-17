الجيش اللبنانى: إحباط محاولة هجرة غير شرعية قبالة طرابلس

جدة - نرمين السيد - وأكد الجيش، فى بيان اليوم السبت، أن دورية من القوات البحرية، بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات، ألقت القبض أمس، على 31 سوريًا، على زورق أثناء محاولتهم التسلل بحرًا خارج البلاد بطريقة غير شرعية.
وأضاف أنه تم نقل طفلة من بينهم إلى مستشفى طرابلس الحكومى لتلقى العلاج، كما باشرت الجهات المختصة التحقيقات.
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