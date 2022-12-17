العالم اليوم - المغرب 1-2 كرواتيا (الشوط الثاني)

انتم الان تتابعون خبر المغرب 1-2 كرواتيا (الشوط الثاني) من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 ديسمبر 2022 06:22 مساءً - تغطية مباشرة لحظة بلحظة لمباراة المغرب وكرواتيا، على استاد خليفة الدولي بالدوحة، لتحديد الفائز بالمركز الثالث في مونيدال 2022.

المباراة لحظة بلحظة

د60: سيطرة كرواتية على المباراة. دخول المغربي عز الدين أوناحي لإعادة التوازن لخط الوسط المغربي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم كرواتيا بنتيجة 2-1.

د43: الهدف الثاني من كرواتيا واحد من اجمل أهداف المونديال. المهاجم أورسيتش يضعها بطريقة مقوسة في المرمى مستغلا خروج الحارس بونو.

د43: كرواتيا تسجل الهدف الثاني. 2-1.

د40: المنتخب المغربي سيطر على اللقاء في آخر 10 دقائق، وأصبح أكثر تهديدا.

د24: تسديدة رائعة من قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش، يتصدى لها الحارس ياسين بونو على دفعتين. هدف محقق يضيع.

د20: مباراة مفتوحة من الطرفين، قد تشهد وفرة الأهداف. المغرب يتميز بسرعة لاعبيه، وكرواتيا تتميز بالنقل الدقيق للكرة إلى الامام.

د9: رد سريع جدا من المغرب. المدافع أشرف داري يستغل ركلة حرة ويضع الكرة في المرمى برأسه.

د9: المغرب تسجل هدف التعادل بسرعة فائقة، النتيجة 1-1.

د7: ركلة حرة متقنة من بروزوفيتش إلى رأس بيريسيتش، الذي مررها بدوره للمدافع غوارديول، الذي وضعها برأسه في الشباك. ركلة حرة مثالية.

د7: كرواتيا تسجل الهدف الأول.

د1: انطلاق المباراة بين المغرب وكرواتيا على استاد خليفة الدولي في الدوحة، بصافرة الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم.