العالم اليوم - فيديو لمعركة بالدوري الأسترالي.. ضربوا الحارس بإناء معدني

انتم الان تتابعون خبر فيديو لمعركة بالدوري الأسترالي.. ضربوا الحارس بإناء معدني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 ديسمبر 2022 05:24 مساءً - توقفت مباراة قمة بدوري الدرجة الأولى الأسترالي لكرة القدم بين ملبورن سيتي وجاره ملبورن فيكتوري، السبت، بعد أعمال شغب شهدت اجتياح الجماهير أرض اللعب وتعرض حارس مرمى سيتي توم غلوفر لإصابة في الوجه.

وأصيب غلوفر بجرح في الوجه نتيجة إلقاء إناء معدني عليه بعدما اجتاحت جماهير فيكتوري الملعب بعد 20 دقيقة من بداية المباراة وأثناء تقدم سيتي 1-صفر.

وقال نادي ملبورن سيتي لاحقا إن الأطباء يشتبهون في إصابة غلوفر بارتجاج في الدماغ.

ووجد الحكم أليكس كينغ نفسه محاطا بالجماهير التي هددت بالاحتجاج على خطط لتغيير مقر المباريات الثلاث المقبلة في نهائيات دوري الدرجة الأولى لتقام في سيدني، بدلا من ملاعب أعلى الفرق ترتيبا في الدوري، بناء على عقد يمتد حتى 2025.

وألغيت المباراة وغادر اللاعبون والحكام الملعب بينما تلقت الشرطة بلاغا للتدخل والسيطرة على الموقف.