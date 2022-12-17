رئيسة الحكومة التونسية تدلى بصوتها فى انتخابات مجلس نواب الشعب

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، قد أكد أن جميع مكاتب ومراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين فى تمام الساعة الثامنة صباحا دون تسجيل أى تأخير أو مشكلات لوجستية أو بشرية.
وقال بوعسكر إن عملية التصويت تسير بكل سلاسة داخل أكثر من 4500 مكتب اقتراع و11 الف مركز اقتراع، مضيفا أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أى مشكلات لوجستية أو بشرية.
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