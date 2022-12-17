الأردن يدين حادث إطلاق النار على قوة «يونيفيل» فى لبنان

جدة - نرمين السيد - دانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، حادثة إطلاق النار التى تعرضت لها قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "يونيفيل"؛ وأسفرت عن مقتل أحد عناصر قوة حفظ السلام من الوحدة الأيرلندية وإصابة ثلاثة آخرين.





وشددت الوزارة - فى بيان اليوم السبت- على ضرورة ضمان أمن وسلامة البعثات المشاركة فى مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حماية للدور المسند إليها من مجلس الأمن فى تعزيز السلام والاستقرار. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لحكومة وشعب جمهورية أيرلندا الصديقة ولأسرة الضحية، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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