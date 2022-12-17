أوكرانيا: روسيا تهاجم خيرسون 27 مرة خلال يوم واحد‎‎

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا، ياروسلاف يانوشيفيتش، اليوم السبت، أن القوات الروسية فتحت النار على الإقليم 27 مرة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما أسفر عن مقتل شخص واصابة ثلاثة آخرين على الأقل.





وقال يانوشيفيتش - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرين فورم" - أن الروس قصفوا أراضى منطقة خيرسون 27 مرة. وتعرضت المستوطنات السلمية والأحياء السكنية فى المنطقة لنيران المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين. وأضاف: أن القوات الروسية تواصل مهاجمة الأحياء السكنية فى خيرسون واستهداف مرافق البنية التحتية والمبانى الخاصة والشقق. وفى الهجمات الأخيرة، استهدف الروس مدرسة ومؤسسة وشركة كهرباء ومبانى خاصة وشقق.

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