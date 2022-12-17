المستشار الألمانى: نحتاج للتحدث مع بوتين لوقف حرب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال المستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم السبت، إنهم بحاجة إلى التحدث مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لوقف حرب أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل، منذ قليل.





وبحسب تقارير محلية فى ألمانيا، لم يستبعد أولاف شولتس استئناف التعاون مع روسيا بعد نهاية الحرب، قائلاً إنه سيكون "ممكنًا استئناف التفاعل مع روسيا فى مرحلة ما بعد الحرب، لكن ليس الآن". كما جدد المستشار الألمانى الدعوة لإنهاء الاحتلال فى أوكرانيا، قائلاً إن روسيا "ستخلق فرصة للتفاهم المتبادل"، وقال: "يجب ألا نكسر خيط التفاوض مع روسيا".

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