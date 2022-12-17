تونس: تصويت نحو 270 ألف ناخب فى ساعتين - فيديو

جدة - نرمين السيد - دعت الهيئة العليا للانتخابات فى تونس، مواطنى البلاد لتكثيف المشاركة بالانتخابات التشريعية، لافتة إلى أن نحو 270 ألف ناخب قد صوتوا فى ساعتين، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى أنباء عاجلة منذ قليل.





وقالت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، فى مؤتمر صحفى، اليوم السبت، إنه تم فتح مراكز التصويت فى موعدها، مؤكدة أن إعلان النتائج الأولية للانتخابات سيكون فى غضون 48 ساعة. وأشارت هيئة الانتخابات العليا فى تونس، إلى أن هناك 3 دوائر فقط ليست بها مرشحين.

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