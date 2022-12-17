العالم اليوم - رغم كل شيء.. ملك بريطانيا يمد "غص الزيتون" لهاري وميغان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 ديسمبر 2022 02:27 مساءً - ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، السبت، أن الملك تشارلز الثالث "مد غصن الزيتون" إلى الأمير هاري وزوجته الأميركية ميغان ماركل، رغم ظهور الاثنين في فيلم وثائقي على شبكة "نتفليكس" حمل انتقادات للعائلة المالكة في بريطانيا.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أنه لم تصدر بعد الدعوة الرسمية إلى هاري وميغان للمشاركة في الحفل المقرر العام المقبل، إلا أن مصادر الصحيفة أكدت أن الملك أبلغ ابنه وزوجته بأنه سيكون مرحب بهما في الحفل.

ويبدو أن ملك بريطانيا لم يغير رأيه حتى بعد أن طالته انتقادات الاثنين في وثائقي "نتفليكس".

وتعالت الأصوات في بريطانيا من أجل تجريد هاري وميغان من ألقابهما الملكية بعد بث الفيلم الوثائقي، نتيجة ما قالوا إنها انتقادات شديدة كالاها ضد العائلة المالكة.

وترى الكاتبة الملكية، سالي بيديل، إن هاري منح والده فرصة تجريده وزوجته من ألقابهما الملكية.

وأضافت أن ألقاب "ساكس (اللقب الرسمي) لهاري وميغان يمكن أن تختفي لكن السؤال هو كيف يمكن فعل ذلك على أفضل نحو".

وتقول تقارير إن الملك تشارلز الثالث قرر إقامة حفل تنصيبه الرسمي ملكا في صيف العام المقبل 2023.

ويعتبر خبراء أن الحفل سيشكل فرصة لبريطانية للممارسة القوة الناعمة التي تمثلها العائلة الحاكمة.

وكان الأمير هاري وزوجته الأميركية ميغان ماركل قد غادرا العائلة المالكة في بريطانيا عام 2020 بسبب ما قال إنها مضايقات تعرضا لها.