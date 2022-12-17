برنامج أوروبى بقيمة 63.8 مليون دولار لتحسين الصحة الإنجابية فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للمفوضية الأوروبية، اليوم السبت، أن الهدف من هذا المشروع، الذى سيتم تنفيذه بالشراكة مع القادة الأفارقة، هو بناء الدعم والشفافية لضمان تلبية احتياجات الصحة الجنسية والإنجابية وتعزيز المعلومات حول الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بالإضافة إلى السلع والخدمات.

كما يهدف المشروع أيضا إلى تسريع التقدم فى القضايا الرئيسية مثل تنظيم الأسرة، والتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعى ، والممارسات الضارة، ووفيات الأمهات، والصحة الجنسية والرفاه، وسوف يستهدف فى المقام الأول المراهقات والشابات.

ولتحقيق هذه الأهداف، سيعتمد البرنامج على جوانب محددة بما فى ذلك تعزيز تنفيذ الالتزامات القارية والإقليمية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية فى قطاع الصحة والتعليم، وتحسين توافر منتجات الصحة الجنسية والإنجابية الجيدة والقدرة على تحمل تكاليفها وقبولها للجميع، وخاصة للنساء والفتيات، وسيتم تمويل البرنامج على مدى خمس سنوات ابتداء من العام القادم.

وتجمع المبادرة بين البرامج الإقليمية والوطنية الجديدة والمستمرة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية تحت مظلة واحدة وتعزز تنسيقها، وبالتالى زيادة تأثيرها والمساهمة فى فعالية التنمية.

يشار إلى أن المشروع تم تطويره من قبل المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية الثلاث، ولاسيما مجموعة شرق إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس" ومجموعة التنمية الاقتصادية فى إفريقيا الجنوبية "سادك"، بالتعاون مع منظمة الصحة لغرب إفريقيا.