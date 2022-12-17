ارتفاع حصيلة قتلى انهيار أرضى فى موقع تخييم بماليزيا لـ23 شخصا

جدة - نرمين السيد - وقال قائد إدارة الإطفاء والإنقاذ بولاية "سيلانجور"، نورازام خميس - حسبما أفاد راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورى فى نشرته الإنجليزية - إنه تم انتشال جثتين إضافيتين لصبى وامرأة اليوم السبت.

يأتى ذلك فى الوقت الذى واصل فيه رجال الإنقاذ عملية البحث عن المفقودين صباح اليوم، بعدما توقفت خلال الليل بسبب الأمطار الغزيرة، حيث مازال 10 أشخاص فى عداد المفقودين.

وحوصر 94 شخصا أثناء نومهم فى معسكر تخييم غير مرخص فى "باتانج كالى"، وهى منطقة جبلية تبعد حوالى 50 كيلومترا شمال كوالالمبور جراء الانهيار الأرضى، وجرى إنقاذ 61 شخصا دون أن يصابوا بأذى، من بينهم 3 مواطنون من سنغافورة.

وأمرت إدارة الغابات فى عدة ولايات بإغلاق المعسكرات التى تعتبر عالية الخطورة، وكذلك مسارات المشى لمسافات طويلة والقيادة على الطرق الوعرة فى أعقاب الكارثة.

كان رئيس الوزراء الماليزى أنور إبراهيم قد أعلن، ليلة أمس الجمعة، أن الحكومة ستقدم 10 آلاف رينجيت ماليزى كمساعدات لعائلات كل شخص لقى مصرعه، بينما سيحصل الناجون على ألف رينجيت ماليزى لكل أسرة.

جدير بالذكر أن الانهيارات الأرضية تعتبر شائعة فى ماليزيا، ولكن عادة لا يحدث ذلك إلا بعد هطول أمطار غزيرة، وتحدث الفيضانات فى كثير من الأحيان، حيث نزح حوالى 21 ألف شخص العام الماضى بسبب الأمطار الغزيرة فى 7 ولايات.