تونس: عملية التصويت تسير بسلاسة.. ولا خروقات

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الانتخابات العليا فى تونس، اليوم السبت، أن عملية التصويت تسير بسلاسة، مؤكدة أنه لا خروقات بالتصويت حتى الآن، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وانطلقت صباح اليوم، عمليات التصويت داخل مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب التونسى، والذى يمثل السلطة التشريعية فى البلاد. وبدأت مراكز ومكاتب الاقتراع استقبال الناخبين فى تمام الساعة الثامنة صباحا بمختلف الدوائر بالولايات التونسية، حيث خصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 11 ألفا و485 مكتب اقتراع و4 ألاف و692 مركز اقتراع داخل تونس وخارجها، تحت إشراف 46 ألفا من الكوادر البشرية.

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