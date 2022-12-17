إعلان حالة إنذار جوى فى جميع أنحاء أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قد أعلنت اليوم السبت، أن القوات الروسية أطلقت 98 صاروخا على الأراضى الأوكرانية خلال ال24 ساعة الماضية، استهدفت معظمها البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة فى البلاد.

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