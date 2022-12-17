الكويت تدين الهجوم على قوات حفظ السلام الأممية فى جنوب لبنان

جدة - نرمين السيد - ‏أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الذى استهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى جنوب لبنان وأدى إلى مقتل جندى أيرلندى وإصابة آخرين.





ودعت الخارجية الكويتية ـ فى بيان اليوم السبت ـ إلى فتح تحقيق حول ملابسات الهجوم ومحاسبة مرتكبيه، مشددة على موقف دولة الكويت المبدئى والثابت المناهض للعنف والإرهاب، متقدمة بخالص تعازى ومواساة دولة الكويت إلى حكومة وشعب أيرلندا وإلى أسرة الجندى وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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