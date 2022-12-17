بايدن يؤكد التزام بلاده بدعم استقرار ليبيا وإنجاح التداول السلمى للسلطة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 11:34 صباحاً - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، التزام بلاده بدعم استقرار ليبيا وإنجاح التداول السلمى للسلطة.

وذكر المجلس الرئاسى الليبى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال لقاء بايدن برئيس المجلس محمد المنفي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش أعمال قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا في دورتها الثانية والتي تركزت على ريادة الأعمال ودعم الاستقرار والأمن الغذائى للقارة السمراء .

وأشار المجلس إلى لقاء المنفى مع كل من عضو الكونجرس الأمريكى جون جاراميندى، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، كلا على حده، حيث أعربا عن دعم جهود الأمن والاستقرار في ليبيا، وعن إيلاء الولايات المتحدة أهمية للملف الليبي.

وأوضح البيان أن المنفي استعرض - خلال اللقاءات - سبل الاستقرار في ليبيا، ورؤية المجلس الرئاسي للحل على الجانب السياسي والاقتصادي.