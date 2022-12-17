مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو لمحاسبة من يقوضون مؤسسات لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 11:34 صباحاً - دعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي وزارتي الخارجية والخزانة إلى محاسبة الذين يقوضون المؤسسات وسيادة القانون في لبنان بما في ذلك فرض العقوبات.

وحثت اللجنة في رسالة لها إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت ـ الإدارة الأمريكية على استمرار تقديم الدعم لسيادة لبنان ومؤسساته وسيادة القانون.

وأكدت اللجنة، حاجة لبنان إلى حكومةٍ منتخبة قوية لا تخضع للتأثير الأجنبي وتعطي الأولوية لاحتياجات شعبها. كما حثت على إبداء الدعم القوي لسيادة لبنان وللمؤسسات وسيادة القانون بالتعاون مع الحلفاء الأوروبيين.

وأفادت رويترز في وقت سابق بأن محكمة استئناف أمريكية قضت هذا الأسبوع بإمكانية نظر الدعاوى المرفوعة ضد بنوك تجارية لبنانية خارج لبنان، مما يمهد الطريق أمام مزيد من الدعاوى من جانب مودعين يتطلعون للوصول لأموالهم المجمدة.