الخارجية الأمريكية تنشئ خلية لمكافحة التضليل الإعلامى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الخارجية الأمريكية ـ حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت ـ أن روبن سيرأس خلية لتحديد وفهم وكشف ومكافحة الدعاية والمعلومات المضللة من الدول الأجنبية والجهات غير الحكومية التى تهدد أمن الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها.
يذكر أن جيمى روبن عمل كمتحدث رسمى باسم وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت من 1997 إلى 2000 تحت إدارة الرئيس الديمقراطى بيل كلينتون.
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