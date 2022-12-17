أوكرانيا: القوات الروسية تطلق 98 صاروخا على الأراضى الأوكرانية خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، أن القوات الروسية أطلقت 98 صاروخا على الأراضى الأوكرانية خلال ال24 ساعة الماضية، استهدفت معظمها البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة فى البلاد.





وذكرت الهيئة - فى بيان صحفى نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن قوات الدفاع الأوكرانية صدت على مدار أمس هجمات روسية على منطقة لوهانشكا فى إقليم لوهانسك وتشيرفونوبوبيفكا وبيلوهوريفكا ونوفوميخايليفكا بمنطقة دونيتسك. وأشار البيان إلى أن روسيا تواصل قصف وتدمير البنية التحتية المدنية على طول الضفة اليمنى لنهر دنيبر بالمدفعية، مؤكدًا أن روسيا تقوم بإعادة انتشار وحدات معينة من جنودها وسحب بعض قواتها من بلدات كاخوفكا ونوفا كاخوفكا فى منطقة خيرسون، أما فى لوهانسك، تمارس روسيا ضغوطًا على رواد الأعمال المحليين، وتجبرهم على إعادة تسجيل شركاتهم وفقا للقوانين الروسية.

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