المفوضية الأوروبية توافق على خطة هولندية بمليار يورو لدعم مستخدمى الطاقة‎‎

وذكرت المفوضية - فى بيان صحفى نقلته عبر موقعها الرسمى قبل ساعات - أن هولندا أخطرت المفوضية، بموجب إطار العمل المؤقت للأزمات، بمخطط قيمته مليار يورو لدعم مستخدمى الطاقة الصغار فى سياق العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، كما أن هذا التدبير المبلغ عنه هو جزء من مخطط أوسع يشمل 10.2 مليار يورو إضافية لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع تكاليف الطاقة.
وأضاف البيان أن هذا الإجراء سيكون متاحًا لجميع مستخدمى الطاقة الصغار النشطين فى هولندا، لا سيما الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من أجل تعويض جزء من فواتير الطاقة الشهرية للكهرباء والغاز والتدفئة للمستفيدين المستحقين. وبموجب ذلك، ستتألف المساعدة من كميات محدودة من المساعدات فى شكل منح مباشرة يتم توجيهها عبر موردى الطاقة على أن يتم احتساب مبلغ المساعدة لكل مستفيد بناء على سعر الطاقة التعاقدى فى عام 2023 المقبل.
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