ماليزيا: استمرار البحث عن 12 مفقودا جراء انهيار أرضى شمال العاصمة

جدة - نرمين السيد - قال مسئولون ماليزيون، إن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية للعثور على 12 مفقودا، وذلك بعد الانهيار الأرضى جراء الأمطار الغزيرة فى منطقة باتانج كالى، والذى أسفر عن مصرع 21 شخصا على الأقل.





وأشار المسئولون إلى أن انهيارا أرضيا وقع فى باتانج كالى وهى منطقة جبلية تبعد حوالى 50 كيلومترا شمال كوالالمبور، مشيرين إلى أن عمليات الإنقاذ والبحث جارية فى موقع معسكر غير مرخص، لكن الأمطار الغزيرة خلال الليل أدت إلى عرقلة عمليات البحث.. حسبما ذكرت صحيفة "مالاى ميل" الماليزية.

وذكرت إدارة الإطفاء والإنقاذ أن 94 شخصا حوصروا جراء الانهيار الأرضى، لكن 61 منهم فى أمان ومازال 12 آخرين فى عداد المفقودين، فيما لقى 21 شخصا على الأقل مصرعهم من بينهم خمسة أطفال.

وأوضح رئيس إدارة الإطفاء والإنقاذ فى ولاية سيلانجور داتوك نورازام، أن عمليات البحث والإنقاذ توقفت خلال الليل بسبب الأمطار الغزيرة، فيما تم استئناف العمليات صباح اليوم بمساعدة الحفارات.

وقال رئيس الوزراء أنور إبراهيم للصحفيين، أمس الجمعة، إن الحكومة ستقدم 10 آلاف رينجيت ماليزى كمساعدات لعائلات كل شخص لقى مصرعه، بينما سيحصل الناجون على ألف رينجيت ماليزى لكل أسرة.

وأمرت إدارة الغابات فى عدة ولايات بإغلاق المعسكرات التى تعتبر عالية الخطورة، وكذلك مسارات المشى لمسافات طويلة والقيادة على الطرق الوعرة فى أعقاب الكارثة.

وتعتبر الانهيارات الأرضية شائعة فى ماليزيا، ولكن عادة لا يحدث ذلك إلا بعد هطول أمطار غزيرة، وتحدث الفيضانات فى كثير من الأحيان، حيث نزح حوالى 21 ألف شخص العام الماضى بسبب الأمطار الغزيرة فى سبع ولايات.