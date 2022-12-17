دبلوماسى: الحديث عن اتفاق لإنشاء منطقة حماية لمحطة زابوريجيا سابق لأوانه

جدة - نرمين السيد - قال ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن فرص التوصل إلى اتفاق بشأن منطقة الحماية حول محطة الطاقة النووية زابوريجيا لا تزال قائمة، ولكن سيكون من السابق لأوانه القول إن الاتفاق بات قريبا.





وأضاف أوليانوف، يوم الإثنين الماضى، عقد اجتماع بين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس الوزراء الأوكرانى دينيس شميجال فى باريس، وعلى حد علمنا، نوقش هذا الموضوع بالتفصيل خلال هذه المحادثات، وبالتالى فإن العملية مستمرة وهناك فرص للتوصل إلى اتفاق"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية. وتابع الدبلوماسى الروسى: "فى الوقت نفسه، سيكون من السابق لأوانه القول إننا نقترب من اتفاق، وليس لدى أى توقعات بشأن موعد انتهاء عملية التفاوض". وأشار إلى أن حكومة كييف أخفقت حتى الآن فى التوصل إلى أى موقف متماسك بشأن إنشاء منطقة حماية حول محطة الطاقة النووية فى زابوريجيا، وأكد مجددًا أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى، سلم مسودة مشروعه الخاص بإنشاء "منطقة للأمان والأمن النوويين" بالمحطة، واستجابت روسيا لذلك بشكل سريع.

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