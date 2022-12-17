العالم اليوم - شارك لاعبوها بالمونديال.. أكثر 5 أندية جنيا للأموال من فيفا

انتم الان تتابعون خبر شارك لاعبوها بالمونديال.. أكثر 5 أندية جنيا للأموال من فيفا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 ديسمبر 2022 09:22 صباحاً - شهدت مباريات كأس العالم 2022 منافسة قوية بفضل تقديم اللاعبين المشاركين في مونديال قطر أداء مميزا ساهم في استفادة بلدانهم وأنديتهم ماليا من هذه المشاركة.

وتحصل الأندية التي يشارك لاعبوها في كأس العالم على مبالغ مالية، وفقا لعدد الأيام التي يواصل فيها هؤلاء النجوم المنافسة في المونديال.

ورصد تقرير لموقع "sportskeeda" أكثر الأندية حصولا على مبالغ مالية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب مشاركة لاعبيها في منافسات مونديال قطر 2022:

مانشستر سيتي

حصل مانشستر سيتي الإنجليزي على 4 ملايين دولار من "الفيفا" حتى الآن.

ومن بين لاعبي "السيتيزنز" المستمرين في المنافسة بكأس العالم، اللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز الذي سجل في أول مشاركة له بكأس العالم 4 أهداف في 5 مباريات.

وإلى جانب ألفاريز، فقد لعب إيدرسون مورايس مع البرازيل مرة واحدة، وكذلك الأمر بالنسبة للاعبي منتخب"الأسود الثلاثة" كايل ووكر وجون ستونز.

وتعثرت البرتغال، التي تضم ثلاثي السيتي برناردو سيلفا وجواو كانسيلو وروبن دياز، في دور الثمانية.

وساعد رودري وإيمريك لابورت إسبانيا في التأهل إلى دور الستة عشر، لكنهما لم يتمكنا من المضي قدما في المنافسات.

كذلك لعب كيفن دي بروين لبلجيكا، التي ودعت البطولة من دور المجموعات، كما فشلت ألمانيا بقيادة إيلكاي غوندوغان في التأهل لدور الـ16.

تشلسي

كان تشلسي ممثلا بقوة في كأس العالم هذا العام، الأمر الذي جعله يحصل على 2.86 مليون دولار من "فيفا".

وبالنسبة للاعبين الذين ساهموا في حصول "البلوز" على هذا المبلغ فهم: ماتيو كوفاسيتش وتياغو سيلفا والثلاثي الإنجليزي كونور غالاغر وماسون ماونت ورحيم سترلينغ والأميركي كريستيان بوليسيتش والألماني كاي هافرتز والسنغالي إدوارد ميندي والمغربي حكيم زياش الذي ستلعب بلاده أمام كرواتيا السبت لتحديد الفائز بالمركز الثالث بالمونديال.

مانشستر يونايتد

جمع "الشياطين الحمر" 2.6 مليون دولار من مشاركة لاعبيه في كأس العالم أمثال هاري ماغواير (إنجلترا) ورفائيل فاران (فرنسا) وأليساندرو مارتينيز (الأرجنتين) وكاسيميرو وأنتوني (البرازيل) وبرونو فرنانديز وديوغو دالوت (البرتغال).

توتنهام هوتسبير

يمتلك "توتنهام هوتسبير" مجموعة من اللاعبين الذين مثلوا بلدانهم في كأس العالم، حيث قاد هوغو لوريس منتخب فرنسا إلى نهائي البطولة ليلاقي الأرجنتيني كريستيان روميرو.

وتمكن النادي الإنجليزي من الحصول على 2.4 مليون دولار بفضل مشاركة لاعبين آخرين إلى جانب لوريس وروميرو، وهم إيفان بيريسيتش (كرواتيا)، هاري كين وإريك داير (إنجلترا)، ريتشارليسون (البرازيل)، سون هيونغ مين (كوريا الجنوبية).

ليفربول

رغم فشل مصر واسكتلندا في التأهل لنهائيات كأس العالم، وبالتالي خسارة مشاركة محمد صلاح وأندرو روبرتسون، فقد جنى ليفربول من المونديال 1.8 مليون دولار.

ويعود الفضل في حصول "الريدز" على هذا المبلغ لمشاركة لاعبيه فيرجيل فان دايك وجوردان هندرسون وترينت ألكسندر أرنولد وداروين نونيز وأليسون وفابينيو وإبراهيما كوناتي.