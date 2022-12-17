التحالف الدولى ضد داعش يبحث زيادة المساعدات للمناطق المحررة بسوريا والعراق

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، فى بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، الجمعة أن المشاركين فى اجتماع المشاورات السياسية العسكرية، الذى استضافه جان كوسيلا مدير السياسة الدفاعية فى وزارة الدفاع الفنلندية وكريستوفر ماير مساعد وزير الدفاع الأمريكى للعمليات الخاصة والصراعات ذات الوتيرة المنخفضة، أكدوا الالتزام الدائم بحملة هزيمة داعش فى العراق وسوريا والأولوية على المدى القريب لزيادة المساعدات الإنسانية ومساعدات الاستقرار فى المناطق المحررة من داعش فى شمال شرق سوريا والعراق.
وشدد المشاركون فى الاجتماع، بحسب البيان، على الحاجة إلى إعادة أعضاء داعش والنازحين المقيمين حاليًا فى مخيمات شمال شرق سوريا إلى بلادهم ومجتمعاتهم الأصلية.
كما بحث المشاركون سبل تعميق التعاون للتصدى لداعش - خراسان فى أفغانستان فى ضوء المخاوف المشتركة بشأن التهديد الذى يشكله التنظيم الإرهابى فى وسط وجنوب آسيا وفى جميع أنحاء العالم.
كما استكشفوا خلال اجتماعهم للمشاورات السياسية العسكرية التهديد المتنامى لداعش فى إفريقيا وتلقوا إحاطات من شركاء التحالف حول الوضع على أرض الواقع والخيارات المحتملة للتعاون المستقبلي.
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