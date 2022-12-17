العالم اليوم - زلزال يضرب منطقة نفطية جنوبي تكساس

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 ديسمبر 2022 07:23 صباحاً - أعلنت السلطات الأميركية أن زلزالا بقوة 5.4 درجات ضرب مناطق إنتاج النفط في غرب تكساس، الجمعة، ما أدى إلى اهتزاز المباني دون التسبب بأضرار.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع عند الساعة 5:35 مساء بالتوقيت المحلي (23:35 ت غ) على بعد 22 كيلومترا شمال غرب ميدلاند وعلى عمق نحو 8 كيلومترات.

وأضافت الهيئة أن هزة ارتدادية بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر تبعت بعد 3 دقائق الهزة الأولى.

وقال المكتب الوطني للأرصاد الجوية في ميدلاند على تويتر: "هذا رابع أقوى زلزال في تاريخ ولاية تكساس".

وأفاد جاكوب رايلي خبير الأرصاد في قناة "كاي أل بي كاي" التلفزيونية على تويتر بأن الزلزال على الرغم من قوته المتوسطة فقد شعر به السكان في مناطق عدة من تكساس مثل لوبوك إلى أقصى الشمال، بالقرب من منطقة تكساس بانهاندل، وصولا إلى أوديسا على بعد 20 ميلا جنوب غرب ميدلاند.

وجاء زلزال الجمعة بعد شهر واحد من زلزال آخر أقل قوة بقليل ضرب منطقة بيكوس غرب تكساس، لكنه أيضا لم يتسبب بأي أضرار.