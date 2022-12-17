العالم اليوم - غليان في كوسوفو.. والناتو يرد على "طلب صربيا"

انتم الان تتابعون خبر غليان في كوسوفو.. والناتو يرد على "طلب صربيا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 ديسمبر 2022 06:22 صباحاً - أكد قائد قوة حفظ السلام، التي يقودها حلف شمال الأطلسي "الناتو" في كوسوفو، الجمعة، أن لديه القوات والقدرات الضرورية لضمان الأمن، وذلك ردا على طلب صربيا نشر قوات لحفظ النظام في إقليمها السابق.

وطلبت بلغراد منحها الحق في إرسال ألف جندي وشرطي صربي إلى كوسوفو على وقع تنامي التوتر في شمال الإقليم الانفصالي السابق.

ولم يتطرق الجنرال الإيطالي أنجيلو ميشيلي ريستوشيا، قائد قوة حفظ السلام (كفور)، إلى الطلب الصربي في شكل مباشر، لكنه أكد أن قوته لا تزال قادرة على ضبط الوضع.

وقال في بيان نشره الحلف الأطلسي: "ننتظر من جميع الأفرقاء أن ينسقوا في شكل واسع مع كفور ويمتنعوا عن أي عرض قوة استفزازي بهدف ضمان أمن جميع المجموعات".

وأضاف أن "كفور تتمتع بكل القدرات، بما في ذلك على صعيد العديد، لضمان بيئة آمنة ومؤمنة وحرية تحرك جميع المجموعات في كل أنحاء كوسوفو"، مشيرا إلى التفويض الممنوح لقوته من الأمم المتحدة.

وتابع "منذ أكتوبر، عززنا وجودنا وخصوصا عبر إرسال قوات ودوريات إضافية إلى شمال كوسوفو هذا الأسبوع".

وأقام مئات من صرب كوسوفو حواجز أدت إلى شل حركة التنقل عند معبرين حدوديين مع صربيا، وذلك احتجاجا على توقيف شرطي سابق.

وأعلنت كوسوفو ذات الغالبية الألبانية استقلالها في 2008، الأمر الذي لم تعترف به صربيا في موازاة تشجيعها الأقلية الصربية على رفض الاعتراف بسلطة بريشتينا.

وأعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الخميس الماضي، أن عودة العسكريين والشرطيين الصرب ستكون "مهمة لحماية السكان الصرب" في الإقليم السابق ومن شأنها "خفض التوترات في شكل كبير".

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