عمدة كييف: ثلث سكان المدينة فقط باستطاعتهم الحصول على المياه

جدة - نرمين السيد - وأضاف كليتشكو -فى تصريح نقلته قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، يوم الجمعة- أن المسئولين فى العاصمة الأوكرانية يعملون على استعادة الطاقة الكهربائية لأغلبية السكان فى المدينة، بعدما تم ضرب منشآتها بالصواريخ الروسية.

وشدد المسئول على أن السلطات تحاول توفير المياه مرة أخرى للسكان بحلول صباح الغد.