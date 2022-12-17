جدة - نرمين السيد - وأضاف كليتشكو -فى تصريح نقلته قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، يوم الجمعة- أن المسئولين فى العاصمة الأوكرانية يعملون على استعادة الطاقة الكهربائية لأغلبية السكان فى المدينة، بعدما تم ضرب منشآتها بالصواريخ الروسية.
وشدد المسئول على أن السلطات تحاول توفير المياه مرة أخرى للسكان بحلول صباح الغد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمدة كييف: ثلث سكان المدينة فقط باستطاعتهم الحصول على المياه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.