العالم اليوم - منتخب نسائي أوروبي يقاضي اتحاد الكرة المحلي.. لماذا؟

انتم الان تتابعون خبر منتخب نسائي أوروبي يقاضي اتحاد الكرة المحلي.. لماذا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 ديسمبر 2022 05:22 صباحاً - بدأ منتخب اسكتلندا لكرة القدم للسيدات إجراءات قانونية ضد الاتحاد المحلي للعبة، بشأن المساواة في الأجور وظروف العمل، حسبما ذكرت تقارير إعلامية بريطانية، الجمعة.

وقالت المدعية الرئيسية في القضية المرفوعة أمام القضاء قائدة المنتخب راشيل كورسي، لمحطة "بي بي سي اسكتلندا"، إن هناك "الكثير من الأمثلة" التي شعرت فيها اللاعبات بأنه لم يتم توفير الموارد المناسبة لهن.

وأضافت: "نريد أن يكون هناك تغيير للمضي قدما".

وأعلن الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم في بيان أنه "يشارك منتخبنا الوطني للسيدات نفس وجهة النظر الأساسية، ومفادها أن المساواة يجب أن تكون في صميم تطوير الرياضة على كافة المستويات".

وأوضح البيان: "ما زلنا ملتزمين بتسريع نمو كرة القدم للفتيات والسيدات".

وتأتي هذه الأنباء بعد أشهر من اتفاق منتخب كرة القدم للسيدات في الولايات المتحدة مع الاتحاد المحلي للعبة، على حل نزاع استمر لسنوات حول المساواة في الأجور، فيما وصفته اللاعبات بأنه لحظة تاريخية بالنسبة للرياضة.