العالم اليوم - قضية اقتحام الكابيتول.. 3 تهم جنائية بانتظار ترامب

انتم الان تتابعون خبر قضية اقتحام الكابيتول.. 3 تهم جنائية بانتظار ترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 ديسمبر 2022 04:22 صباحاً - يعتزم نواب في الكونغرس الأميركي يحققون في الهجوم على مبنى الكابيتول العام الماضي، التصويت، الإثنين، على توصية بتوجيه تهم جنائية للرئيس السابق دونالد ترامب، وفق ما أفاد موقع "بوليتيكو.

وذكر الموقع الإخباري أن لجنة فرعية في الكونغرس كانت تعمل على تقييم إحالات جنائية محتملة مرتبطة بأعمال الشغب التي جرت في 6 يناير 2021 في الكابيتول، سوف توصي بتوجيه 3 تهم على الأقل إلى ترامب.

وأضاف نقلا عن شخصين مطلعين على تقرير اللجنة، أن التهم هي "التمرد وإعاقة إجراءات رسمية والتآمر لخداع الحكومة الأميركية".

ومن المقرر أن تعقد لجنة مجلس النواب التي تحقق في أعمال الشغب في الكابيتول اجتماعها الأخير بكامل أعضائها الإثنين، لتصدر تقريرها النهائي بعد ذلك بيومين.

وسيصوت أعضاء اللجنة خلال اجتماع الإثنين حول ما إذا كان يجب إحالة أي أشخاص إلى تهم جنائية محتملة.

ولا تملك اللجنة صلاحية توجيه تهم، لكن بإمكانها تقديم توصية إلى وزارة العدل التي عينت مستشارا خاصا للنظر في دور ترامب بأعمال الشغب في الكابيتول، وجهوده لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن عام 2020.

واستدعت لجنة مجلس النواب ترامب الذي أعلن عزمه الترشح مجددا للرئاسة عام 2024، لكنه امتنع عن الإدلاء بشهادته.

وألقت السلطات الأميركية القبض على مئات الأشخاص في هذه القضية لتورطهم في اقتحام مبنى الكابيتول، كما جرت إدانة عضوين ينتميان إلى ميليشيا لليمين المتطرف بالتحريض على الفتنة.