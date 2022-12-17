حسام زكى لـ«القاهرة الإخبارية»: الجامعة العربية تؤيد الحكم الشرعى فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وأضاف "زكى"، فى مقابلة خاصة مع الإعلامى جمال عنايت، ببرنامج "ثم ماذا حدث" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تحالفًا يُحاول إنقاذ اليمن، وأن الجامعة العربية تؤيد هذا التحالف بشكل واضح، وتؤيد الحُكم الشرعى فى اليمن، موضحًا أن التدخلات الإقليمية أدَّت إلى عدم استقرار اليمن، ويظل فى حالة حرب أهلية ومواجهات عسكرية مستمرة.

وذكر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن الأوضاع فى اليمن تزداد سواءً على كل مناحى الحياة، مشيرًا إلى أن الأمور لن تعود إلى نصابها إلا بعد وقف الدعم الإيرانى للميليشيات الحوثية، وتمكين الحكومة الشرعية من أخذ موقعها مرة أخرى فى قيادة البلاد.