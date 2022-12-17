أمريكا تطلق مبادرة البيت الصينى لضمان إدارة التنافس بشكل مسئول مع بكين

جدة - نرمين السيد - أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة، مبادرة "البيت الصيني"، وهو مكتب جديد منوط به "التنسيق لضمان قدرة الحكومة الفيدرالية الأمريكية على إدارة التنافس بشكل مسؤول مع بكين".





ونقلت قناة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم عن الخارجية الأمريكية قولها، إن الصين تمثل "التحدى الجيوسياسى الأكثر تعقيدًا الذى نواجهه". وأضافت القناة أن وزير الخارجية أنتونى بلينكن قد أعلن عن إطلاق المكتب الجديد المعروف رسميًا بـ "البيت الصيني"، وهو المسئول عن إدارة التعامل مع جمهورية الصين الشعبية.

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