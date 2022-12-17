أمريكا تشدد على دعمها لجهود الأمم المتحدة العالمية لمواجهة التحديات

جدة - نرمين السيد - شددت الولايات المتحدة على دعمها للأمم المتحدة الذى لا غنى عنه للجهود العالمية لمواجهة التحديات، مثل انعدام الأمن الغذائى والقضايا الإنسانية وانتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.





جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية، فى بيان صحفى عبر موقعها الإلكتروني، يوم الجمعة، خلال اجتماع بريان ماكيون نائب وزير الخارجية الأمريكى للشؤون الإدارية والموارد وتشاندرامولى راماناثان المراقب المالى للأمم المتحدة ومساعد الأمين العام لتخطيط البرامج والمالية والميزانية. وبحث نائب وزير الخارجية الأمريكى خلال لقائه المسؤول الأممى التزام الولايات المتحدة طويل الأمد تجاه الأمم المتحدة، بما فى ذلك بصفتها أكبر مانح للأمم المتحدة.

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