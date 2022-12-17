العالم اليوم - النقد الدولي يوافق على تمديد ترتيبات لمصر بـ3 مليارات دولار

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 ديسمبر 2022 02:24 صباحاً - قال صندوق النقد الدولي في بيان، إن المجلس التنفيذي التابع له وافق على تمديد ترتيبات لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا.

وأضاف أن القرار يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور. وجاء في البيان أن من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحفيز تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.

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