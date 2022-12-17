وثائق حكومية تكشف عن محاولات بكين التدخل فى الانتخابات العامة الكندية

جدة - نرمين السيد - كشفت الوثائق الحكومية الكندية الصادرة فى وقت سابق من هذا الأسبوع أن مكتب مجلس الملكة الخاص، لديه إشارات على محاولات بكين للتدخل فى الانتخابات العامة الكندية لعام 2019.





وذكرت شبكة "جلوبال نيوز" الكندية أن تلك الوثائق التى خضعت لرقابة شديدة لا توضح من أين حصل مكتب مجلس الملكة الخاص على تلك المعلومات الاستخباراتية. وكشفت التحقيقات فى انتخابات 2019 عن "شبكة تدخل أجنبى نشطة" تحت عنوان "كندا والصين".

وذكرت "جلوبال نيوز" فى نوفمبر أن ترودو وبعض أعضاء حكومته قد تم إطلاعهم بداية من يناير 2022 على أن القنصلية الصينية فى تورنتو وجهت شبكة تدخل سرية فى الانتخابات فى عام 2019.

وأخبرت مصادر أن الشبكة ضمت مجموعة غير محسوبة من الفاعلين السياسيين من بينهم ليبراليون ومحافظون استفادوا من تمويل من الحزب الشيوعى الصيني، ظاهريا لصالح الأهداف السياسية لهذا النظام فى كندا.

كانت انتخابات 2019 هى المرة الأولى التى تبذل فيها الحكومة الكندية جهودا حقيقية لمعالجة التدخل الأجنبى فى الانتخابات المحلية، متأثرة إلى حد كبير بمزاعم التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 التى شهدت وصول دونالد ترامب إلى السلطة.