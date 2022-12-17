بايدن يوقع على ميزانية قصيرة لتجنب إغلاق الحكومة

جدة - نرمين السيد - وستوفر الميزانية الأسبوعية تمويلا حكوميا فى الفترة من 16 إلى 23 ديسمبر، وتجنب الإغلاق وإعطاء المشرعين الوقت للاتفاق على ميزانية كاملة لعام 2023.
وتمت الموافقة على الميزانية مسبقا من قبل مجلسى النواب والشيوخ.
وجاء توقيع بايدن بعد يوم واحد فقط من تصويت مجلس الشيوخ على إقرار الميزانية، والذى سيبقى مستويات الإنفاق الحكومى دون تغيير لمدة أسبوع إضافي.
ومرر مجلس النواب القرار، أمس الخميس، فى اليوم بتصويت بأغلبية 224 صوتا مقابل 201.
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