العالم اليوم - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي

انتم الان تتابعون خبر السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 ديسمبر 2022 12:22 صباحاً - بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سبل تعزيز التعاون مع البنك الدولي، في ظل أزمتي الغذاء والطاقة القائمتين على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي رئيس البنك الدولي دافيد مالباس، على هامش فعاليات القمة الأميركية الإفريقية في واشنطن.

كما تناولت المباحثات سبل تعميق الشراكة بين الجانبين في مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة، وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية.

وأكد السيسي أن التغيرات الاقتصادية العالمية الحالية تفرض قيام المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى، بتطوير وتحديث معايير التعاون مع الحكومات التى تضررت بشدة من تلك التغيرات.

وأكد مالباس سعي البنك الدولي نحو تطوير أطر التشاور والتنسيق مع مصر لمواصلة دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها، بهدف تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإقامة المشروعات التنموية العملاقة.

واعتبر أن مصر "نموذج يحتذى به في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي".