العالم اليوم - باتستوتا: ميسي فاق توقعاتي.. وسعدت بعد أن حطم أرقامي

انتم الان تتابعون خبر باتستوتا: ميسي فاق توقعاتي.. وسعدت بعد أن حطم أرقامي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 ديسمبر 2022 12:22 صباحاً - عبر الدولي الأرجنتيني السابق غابرييل باتستوتا عن سعادته لتحطيم مواطنه ليونيل ميسي رقمه القياسي كأفضل هداف لبلاده في كأس العالم، وذلك قبل مواجهة فرنسا على اللقب في قطر، الأحد.

ووصل ميسي إلى 11 هدفا في تاريخ مشاركاته بالمونديال، بعد أن سجل ركلة جزاء ضد كرواتيا في الفوز 3-صفر بنصف النهائي.

تصريحات باتستوتا في مقابلة مع صحيفة "كلارين" الأرجنتينية نشرت الجمعة:

• "تحطيم ميسي رقمي القياسي لم يزعجني على الإطلاق لأنني استمتعت به بينما كنت أملكه".

• "ليو يستحق ذلك. إذا كان هناك شخص واحد يجب أن يحمل هذا الرقم القياسي فهو ميسي".

• "ميسي ليس كائنا فضائيا. إنه إنسان من لحم ودم يلعب أفضل من أي شخص آخر. عندما يتفوق عليك لا يمكنك الشكوى فهو يمنحك المتعة".

• "ميسي فاق توقعاتي في مونديال قطر بـ5 أهداف و3 تمريرات حاسمة ولعب رائع في جميع النواحي".

• "كنت أتوقع أن يكون أكثر هدوءا لكنه يلعب مثل شاب صغير في عمر 20 عاما".

• "لا يزال ميسي يشعر بالنهم للبطولات. جاء إلى هنا للفوز بكأس العالم. هذا ما تحتاجه كرة القدم وهذا ما ينقله ليو للفريق بأكمله".

ومن جهة أخرى، أبدى باتستوتا (35 عاما)، الذي سجل 10 أهداف في 3 نسخ لكأس العالم بين 1994 و2002، ثقته في قدرة فريق المدير الفني ليونيل سكالوني على الفوز على فرنسا حاملة اللقب.

وقال إن الأرجنتين تملك كل مقومات الفوز باللقب، فـ"هناك طاقة إيجابية في الأجواء تشجع على الفوز باللقب من أجل ميسي والجماهير أيضا".