مراسلة «القاهرة الإخبارية»: الشارع التونسى ينتظر الانتخابات البرلمانية

جدة - نرمين السيد - قالت نسرين رمضانى، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" فى تونس، إن هناك حالة من التحول الدراماتيكى فى المشهد السياسى والبرلمانى التونسى، فالشارع التونسى ينتظر هذه الانتخابات ليتغير المشهد السياسى، وتتحسن الأوضاع على اعتبار أن التونسيين فقدوا ثقتهم فى الطبقة السياسية.





وأضافت "رمضانى" خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن التونسيين يرون أن البرلمان السابق والأحزاب التى حكمت خلال العشر سنوات الماضية كانت سبب الأزمات السياسية والاقتصادية التى عاشتها تونس، وبالتالى ينتظرون هذه الانتخابات ليتغيرالمشهد والوجوه والفاعلين السياسيين. وتابعت: "هناك نسبة عزوف عن الانتخابات، كما أن المحطات الانتخابية التى عرفتها تونس خلال السنوات الماضية كان بها نسبة من العزوف أيضًا، وهو أمر ليس جديدًا على الانتخابات التونسية، والأسباب تعود للاقتراع على الأفراد، بدلًا من الاقتراع على القوائم، لأن فى السابق كانت الأحزاب تنزل بثقلها فى الشارع، ولديها من الإمكانات البشرية والمادية ما يؤهلها لتنظيم حملات واسعة، لكن الأفراد لا يملكون هذه الإمكانيات".

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