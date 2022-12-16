محلل سياسى: الغرب يحاول الضغط اقتصاديًا على روسيا لإنهاء الحرب

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسن منيمنة، الباحث والمحلل السياسى، إنه لابد من اعتبار العقوبات على روسيا بأنها تراكمية، والهدف فى نهاية المطاف هو إقناع موسكو إن لم يكن عسكريًا فعلى الأقل اقتصاديًا بأن ثمن الحرب مرتفع جدًا، ومن الأصح الجلوس إلى طاولة المفاوضات.





وأضاف "منيمنة" خلال مداخلة هاتفية بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الهدف النهائى من العقوبات هو إيصال رسالة إلى موسكو أن علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الغرب لم تعد كما كانت عليه، وبالتالى فالاتحاد الروسى وهو اقتصاديًا بحجم الإمارات أو إسبانيا إلى تراجع واستعاضوا الحرب الاقتصادية بالحرب العسكرية. وتابع الباحث والمحلل السياسى، أن التوجه الغربى قائم على عمادين هو استخدام الحرب الاقتصادية فيما يتعلق بالغرب، ودعم أوكرانيا إلى الحد الذى يستطيعه الغرب لكى تتمكن من تحقيق الانتصار الميدانى أو منع موسكو من تحقيق هذا الانتصار الميدانى.

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