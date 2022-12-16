وزير الدفاع التونسى يؤكد التزام بلاده بتعهداتها مع دول البحر المتوسط

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع التونسى عماد مميش، إن بلاده ملتزمة بتعهداتها مع بلدان ضفتى المتوسط فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف، داعيا إلى استشراف مجالات جديدة للتعاون.





جاء ذلك خلال مشاركة مميش فى الاجتماع الثامن عشر لوزراء الدفاع للدول أعضاء "المبادرة 5 + 5 دفاع"، والمنعقد بالرباط تحت رئاسة المملكة المغربية. وهنأ وزير الدفاع التونسى، السلطات المغربية لنجاحها خلال ترؤسها للمبادرة، مثمنا نتائج أنشطة المبادرة فى مجالات التدريب والمراقبة البحرية والجوية والإغاثة والإنقاذ، ما ساهم فى دعم الأنشطة العملياتية المشتركة للقوات المسلحة للبلدان الأعضاء خدمة لأمن غرب المتوسط واستقراره. وأشاد عماد مميش، بالأعمال التى أنجزها المركز الأورومغاربى للبحوث والدراسات الاستراتيجية، وبمجهود الجانب الموريتانى لتطوعه لتأطير موضوع بحث عام 2022 حول "استغلال الموارد المائية والطاقات المتجددة كاستراتيجية لتحقيق الاستقرار المستقبلى لفضاء المبادرة 5 + 5، مؤكدا أن الجانب التونسى سيعمل على توفير كل الإمكانيات لتأطير موضوع بحث العام المقبل حول "الأمن فى غرب المتوسط: التحديات الجديدة". وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطنى التونسية مساء اليوم الجمعة، أن البيان الختامى لاجتماع وزراء الدفاع تضمن عدة توصيات أبرزها التأكيد على استمرار الجهود لتطوير التعاون متعدد الأطراف وتشجيعه من أجل تعزيز الأمن فى غرب المتوسط، والمحافظة على التعاون فى المجالات الرئيسية المتعلقة بالمراقبة البحرية والأمن الجوى ومساهمة القوات المسلحة فى تدبير الكوارث الكبرى، وتوسيع التعاون ليشمل مجالات إضافية ذات اهتمام مشترك والتشجيع على تبادل الخبرات والمعلومات بين القوات البحرية للدول الأعضاء فى مجال البحث والإنقاذ.

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