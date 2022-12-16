حسام زكى: القمة الصينية العربية حدث تاريخى.. وبكين تفتح قنواتها للتواصل

جدة - نرمين السيد - وأضاف "زكى"، فى مقابلة خاصة مع الإعلامى جمال عنايت، ببرنامج "ثم ماذا حدث" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن فكرة القمة اقترحها أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، فى عام 2018، ولاقت القبول من جميع الأطراف، وأعربت الرياض عن استعدادها لاستضافة أول قمة.

وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجانب الصينى فى إطار تواصله مع العالم العربى، يفتح جميع قنواته، وسبل الاتصال فى مختلف المجالات.

أكد "زكى"، أن القمة العربية الصينية ليست على حساب طرف آخر، وأنها حملت أكثر مما تحتمل، لافتًا إلى جميع الأطراف تنظر للمسألة بمنظور استراتيجى لا أحد يعلمه، وأن حقيقة الأمر أسهل من ذلك، وهى أن هناك تقاربًا عربيًا صينيًا ليس وليد اللحظة، ولكنه منذ ما يقرب من 18 عامًا، أى منذ عام 2004.

أوضح أن اتجاه الدول العربية والصين لرفع مستوى التقارب لا غبار على ذلك، وأن ذلك ظهر خلال بعض الأسئلة التى وُجهت للمؤتمر الصحفى عقب انتهاء القمة، مُشددًا على أهمية الحاجة إلى التعاون والتعامل مع القوى العالمية الثانية.