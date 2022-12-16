العالم اليوم - "زعانف القرش" في قانون أميركي جديد

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 ديسمبر 2022 11:25 مساءً - تستعد الولايات المتحدة لتحويل حظر الإتجار المربح في زعانف أسماك القرش إلى قانون، في خطوة يأمل دعاة الحفاظ على البيئة أن تساعد في حماية ملايين أسماك القرش التي تقتل كل عام لتلبية الطلب في الصين ومناطق أخرى من آسيا.

والتشريع المقترح جزء من مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الأميركي، الذي يتوقع أن يوقع عليه الرئيس جو بايدن قريبا.

ومنذ عقود حظرت بالفعل ممارسة قطع زعانف أسماك القرش في الولايات المتحدة، حيث يتم صيد القروش بحثا عن زعانفها ثم تلقى جيفها مرة أخرى في المحيط.

لكن الولايات المتحدة لا تزال مركزا رئيسيا للتجارة سريعة الربح، حيث تقطع ما يصل إلى 73 مليون زعنفة من أسماك القرش على مستوى العالم كل عام.