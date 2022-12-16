الصومال: مقتل 28 مسلحاً من حركة "الشباب"أعلنت الحكومة الصومالية اليوم الجمعة مقتل 88 مسلحا من حركة "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية أمنية بمنطقة جهي بإقليم شبيلي السفلى جنوب غربي البلاد.

وقالت وزارة الإعلام الصومالية، في بيان إن العملية الأمنية التي نفذها الجيش الصومالي تم التخطيط لها ونفذت بالتعاون مع شركاء دوليين.

وأضافت في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصومالية أنه تم التعرف على 32 من جثث المسلحين ولم يتم التعرف على الباقي، حيث تم قصفهم في منطقة غابات منعزلة كانوا يتجمعون فيها.

كما ذكر البيان أن الجيش الصومالي استولى على الكثير من الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة لحركة "الشباب" الإرهابية.

جدير بالذكر، أنه رغم مضي عقد من الزمن، فإن الجيش الصومالي لا يزال يقاتل حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تشكل تهديدا أمنيا بالنسبة للعاصمة الصومالية مقديشو، في ظل تبني الحركة العديد من الهجمات التي أودت بحياة المئات من المدنيين والأمنيين.