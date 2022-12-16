ليتوانيا: شراء منظومات «هيمارس» تُعزز قدرات القوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الدفاع الليتوانى أرفيداس أنوشاوسكاس، اليوم الجمعة، أن شراء ثمانى منظومات من راجمات الصواريخ طراز هيمارس من الولايات المتحدة يمثل خطوة مهمة وكبيرة لتعزيز قوات بلاده المسلحة.





وذكرت شبكة راديو وتليفزيون ليتوانيا أنه وفقا للوزير أرفيداس، يتم تنسيق عمليات الشراء هذه بين دول البلطيق "ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا"، ويجب أن يبلغ إجمالى أنظمة هيمارس 20 وحدة فى المنطقة.

وأضافت أن الوزير أرفيداس وقع عقدا بقيمة 495 مليون دولار مع الولايات المتحدة لشراء هذه الأنظمة، وذلك بعد اجتماعه فى واشنطن أمس مع نظيره لويد أوستن، وأفادت بأنه فى مقابل سعر أولى يبلغ 495 مليون دولار أمريكى، تشترى ليتوانيا ثمانى قاذفات هيمارس من الولايات المتحدة، إلى جانب عدة أنواع من الصواريخ، بما فى ذلك الصواريخ طويلة المدى التى يمكن أن تصل إلى أهداف على بعد 300 كيلومتر.

ووفقًا للعقد، تشترى ليتوانيا أنظمة هيمارس وذخيرتها ومعدات الصيانة وخدمات التدريب فيما تصل الدفعة الأولى من الأنظمة إلى ليتوانيا فى عام 2025.

بدوره، قال وزير الدفاع الأمريكى خلال اجتماعه أمس اسمحوا لى أن أثنى على ليتوانيا لإنفاقها الدفاعى الكبير واستثمارها فى القدرات الجديدة.

ويأتى هذا بعدما أعلن مسؤولون فى دول البلطيق أيضًا عن خطط لاتفيا وإستونيا للحصول على أنظمة هيمارس.

وتسعى دول البلطيق والدول المجاورة لروسيا تعزيز قدراتها الأمنية بعدما أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى 24 فبراير الماضى القيام بعملية خاصة فى أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى صراع عسكرى بين الطرفين وفرض عقوبات على روسيا.